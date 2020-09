Calciomercato Napoli, ufficiale Longobardi e accordo raggiunto col dopo Koulibaly

In casa Napoli tiene banco il calciomercato. Nonostante la positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis, la società partenopea è al lavoro per regalare a Rino Gattuso una grande squadra che possa puntare a qualificarsi alla prossima Champions League.

Nonostante ciò, Cristiano Giuntoli lavora anche con i giovani e, nella giornata di oggi, è stato ufficializzato Salvatore Longobardi, centrocampista di piede mancino che, per il momento, sarà negli Allievi. Il calciatore, però, sarà sotto la lente d’ingrandimento anche del settore maggiore.

Intanto, per la prima squadra sarebbe stato raggiunto l’accordo economico per il trasferimento in Campania del sostituto di Kalidou Koulibaly.

Stiamo parlando di Sōkratīs Papastathopoulos, centrale dell’Arsenal ed ex Milan. Il Napoli è forte della volontà del calciatore di trasferirsi in Campania e Giuntoli vorrebbe sfruttare la sua attuale situazione contrattuale per portarlo in azzurro a costo zero.

Con il giocatore è stato già raggiunto l’accordo economico sulla base di 3.5 milioni di euro stagione più eventuali bonus al raggiungimento di determinati obiettivi quali qualificazione in Champions League e eventuale vittoria di Scudetto o Europa League. Dopo Osimhen, quindi, Aurelio De Laurentiis ha preferito un mercato al risparmio. Prima di acquistare altri giocatore costosi, sarà fondamentale cedere degli esuberi come sono diventati Kalidou Koulibaly ed Arek Milik.