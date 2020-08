Calciomercato Napoli, via Allan e dentro Veretout: ADL ha un asso nella manica

Il Napoli esce allo scoperto e mette nel mirino Jordan Veretout, mediano classe ’93 della Roma. Il francese, arrivato dalla Fiorentina l’estate scorsa è risultato uno dei più positivi nell’altalenante stagione dei Capitolini, finendo per stimolare l’attenzione di tanti club con le sue performance.

Tra i tanti, il Milan di Pioli che ha individuato proprio con lui il primo obiettivo del suo nuovo corso alla guida dei rossoneri. Nonostante ciò, gli Azzurri sembrano in netto vantaggio grazie ai buoni rapporti che già legano il suo procuratore con alcuni membri della rosa di Gattuso.

Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui hanno infatti in comune col giallorosso la procura di Mario Giuffredi e della MARAT Football Management. Un legame che si rafforzerebbe ulteriormente qualora anche il centrocampista della Roma vestisse nel prossimo futuro la casacca partenopea.

La possibile partenza di Allan per i ricchi lidi della Premier aprirebbe all’arrivo del francese che regalerebbe agli uomini di Gattuso una esperienza internazionale, tanto dinamismo e buona tecnica individuale. Utile anche sui calci da fermo, finora il giocatore ha realizzato 5 gol e 41 presenze , segno di una titolarità ormai acquisita anche nel concorrenziale centrocampo giallorosso. Una qualità che nessuno dalle parti di Castel Volturno vuole ignorare.

Il Napoli, in questi giorni, spinge per consolidare i rapporti con la squadra di Pallotta anche alla luce del forte interesse per un altro elemento attualmente alle dipendenze di mister Fonseca. De Laurentiis con lo strappo dovuto al passaggio di Manolas in azzurro non gode di troppo favore negli ambienti della Capitale. Bisognerà cercare di mettere una pietra sopra al dolente passato e ritrovare la serenità in tempo utile per l’inizio del calciomercato.