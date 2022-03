Camara si mise in mostra contro l’Atalanta, il Napoli ci pensa

Mady Camara unico a salvarsi nella disfatta di qualche settimana fa dell’Olympiakos contro l’Atalanta. Ora il Napoli ci pensa

Nella serata greca contro l’Atalanta non si salvò praticamente quasi nessuno, dell’Olympiakos. La squadra del Pireo si comportò malissimo in campo, ma ci fu un unico giocatore a cercare di mantenere la squadra galla. Il suo nome è Mady Camara, classe ’97 guineiano che quella sera ha fatto di tutto per provare a tenere la squadra in Europa League.

Il calciatore della squadra greca è simile ad Anguissa, motivo per cui il Napoli sembrerebbe aver fiutato il colpo. Il calciatore è una pedina sempre più importante e imprescindibile nello scacchiere tattico di Pedro Martins. Tanto da esser considerato uno dei migliori talenti, se non il migliore, della squadra greca.

Ora i partenopei sembrano volerlo

Complici i buoni rapporti con l’Olympiakos, dovuti anche al recente trasferimento di Manolas per 2.5 milioni, la trattativa per il Napoli potrebbe divenire in discesa. Mady Camara è arrivato nel Pireo dall’Ajaccio, conquistando da subito la Grecia. Nella scorsa stagione ha giocato 46 partite, condite da 4 reti e 4 assist.

Il giocatore della Guinea può fare quasi tutti i ruoli del centrocampo. Pur essendo un centrocampista centrale naturale, può giocare anche da trequartista e da mediano. Un giocatore polivalente, che dal suo arrivo nel 2018 ha stupito nella massima serie greca imponendosi come uno dei migliori del campionato. Il Napoli aveva pensato già a Gennaio di acquistarlo, visto anche un bottino stagionale di 37 partite con 2 gol e 2 assist. Per ora tutto è rimandato all’estate. Il valore di mercato del giocatore è di circa 13 milioni, vedremo cosa farà De Laurentiis.