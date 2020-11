Campania, De Luca prepara nuova ordinanza: due grandi città ad un passo dalla zona rossa

Dopo giorni di tensione, la Campania ha saputo che resterà in zona gialla anche per i prossimi giorni. La discussione tra il Ministro Roberto Speranza e il governatore Vincenzo De Luca ha portato a questa decisione per la regione campana.

Nonostante ciò, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, è pronto a varare ordinanze restrittive per alcune città in cui la situazione sta sfuggendo di mano.

La Campania, quindi, continuerà a restare zona gialla ma, tramite le ordinanze di De Luca, alcune città, anche importanti, andranno in lockdown per due settimane e diventeranno a tutti gli effetti zona rossa anche se non riconosciute a livello nazionale.

Secondo le ultime indiscrezioni, De Luca è al lavoro per due grandi città: Giugliano e Castellammare di Stabia.

Le due città campane, tra le più popolose della regione, sono infatti ad un passo della zona rossa, con Vincenzo De Luca che sta già studiando la nuova ordinanza. A Giugliano e Castellammare, se l’ordinanza sarà confermata, si assisterà ad una chiusura totale, ad un lockdown come accaduto qualche settimana fa per Arzano.