Cara Delevingne e Ashley Benson è rottura: le due modelle e attrici si sono lasciate

Il più classico dei fulmini a ciel sereno. La chiacchieratissima coppia dello showbiz americano scoppia dopo due anni di frequentazione e amore. Cara Delevingne, modella e attrice londinese e Ashley Benson, celebre attrice della serie “Pretty Little Liars“, si lasciano nel silenzio più assoluto. Impossibile capire i motivi di questa dolorosa separazione, soprattutto dopo le voci di un matrimonio ormai prossimo dopo i rumor di una cerimonia già avvenuta nel recente passato.

A rivelare il clamoroso retroscena di gossip hollywoodiano ci ha pensato il portale E!News che per primo si è accorto dei segnali di gelo tra le due star. Dapprima sempre meno foto insieme pubblicate sui rispettivi social. Poi l’eliminazione di ogni riferimento alla fidanzata da parte della Delevingne.

Cala, dunque, il sipario sulla coppia che aveva fatto sognare milioni di fans e follower in tutto il mondo. Paladine dei diritti della comunità LGBT, le due attrici erano diventate il simbolo della lotta per il riconoscimento delle coppie omosessuali nei loro rispettivi Paesi. La voce di un presunto matrimonio aveva fatto gioire in tanti che avevano notato il particolare della fedina apparsa alle dita delle due qualche mese fa. In quell’occasione, però, poi spiegarono che si era trattata di una cerimonia di amicizia.

Galeotto fu il film che le vide coprotagoniste “Her Smell“. La scintilla scoccò proprio sul set del film di Alex Ross Perry del 2018. Da quel momento diventarono inseparabili anche nella vita tanto che nell’aria, più volte, si sentì profumo di fiori d’arancio.

La rottura arriva dunque a quasi due anni dall’inizio del loro amore. Un sentimento mai ostentato ma vissuto con delicatezza e tenerezza. Emblematica la dedica della Delevingne alla sua ormai ex compagna per il suo trentesimo compleanno a dicembre scorso.”Io e te insieme siamo la mia cosa preferita” – scriveva Cara su Instagram – “Il mio posto sicuro. Ti amo in un modo che va oltre ad ogni parola, Benson“.