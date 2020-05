Barcellona, primo gatto contagiato da Coronavirus in Spagna

Arriva dalla Spagna la notizia del primo gatto contagiato dal Covid-19. C’è stato parecchio stupore presso il Centro de Investigación en Salud Animal della località di Cresa, in provincia di Barcellona, quando circa una settimana fa hanno ricevuto il cadavere di un gatto. Si tratta dell’animale domestico di una famiglia della capitale catalana, nella quale molti membri avevano contratto il Coronavirus.

I proprietari dell’animale, che si chiamava Negrito per via del suo colore nero e aveva quattro anni, lo avevano portato dal veterinario qualche giorno prima, giacché presentava evidenti difficoltà respiratorie, insufficienza cardiaca e un’alta temperature corporee.

Dopo un’approfondita analisi di vari organi del gatto alla ricerca del virus, i ricercatori del centro di Cresa lo hanno rilevato in una cavità nasale e in una zona vicina all’intestino. Tuttavia, la carica virale era molto bassa, ma l’animale soffriva di una malattia congenita conosciuta come cardiomiopatia ipertrofica che può causare morte immediata. Perciò i veterinari hanno assicurato che il Coronavirus non ha influito sul decesso.

La direttrice del centro di Cresa ha spiegato: “Ciò dimostra che i gatti possono contrarre la malattia in casi molto isolati, ma la possibilità che possano a loro volta contagiare gli uomini è molto bassa”.

Si tratta dunque del sesto gatto contagiato dal Coronavirus nel mondo. Tra gli altri animali che hanno contratto il virus, due cani, una tigre dello Zoo di New York e altri cinque gatti: due a Hong Kong, uno in Belgio, uno a New York e l’altro in Francia.