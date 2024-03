Caso Acerbi, Juan Jesus ha fatto una richiesta alla SSC Napoli. Avv. Chiacchio: “In un caso può essere prosciolto”

Dopo la partita tra Inter e Napoli, non si placano le polemiche per quanto accaduto in campo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela come il difensore partenopeo ha voluto mantenere un profilo basso: “Lo ha detto anche Spalletti: Juan Jesus ieri era irreperibile. Del resto, il difensore ciò che doveva dire lo ha appunto detto subito, senza pensarci troppo. E senza urlare, senza scenate di sorta”.

“La posizione ufficiale del Napoli era concentrata in un video social, il club ha voluto assecondare la richiesta del brasiliano di mantere un profilo basso, derubricando il tutto alla ‘questione di campo’”, conclude il noto quoditidiano.

ACERBI RISCHIA 10 GIORNATE DI SQUALIFICA, MA PUO’ ANCHE ESSERE PROSCIOLTO (IN UN CASO)

Ai microfoni di Radio Marte è stato l’avv. Eduardo Chiacchio a fare luce sulle possibili sanzioni per il difensore nerazzurro: “La giustizia sportiva dinanzi a questi casi è stata inflessibile anche nel recente passato. Ho difeso un caso di un calciatore del Padova che ha sempre riferito di non aver mai proferito questa espressione però lo stesso ha subito, dopo la denuncia dell’altro calciatore, la squalifica di 10 giornate che è la sanzione minima prevista dal codice di giustizia sportiva. Una sanzione confermata anche dopo i vari ricorsi. Insomma, se verrà accertato che Acerbi ha usato quella espressione certamente sarà pesantemente sanzionato”.

“Diversamente sarebbe prosciolto. Nel caso in cui Juan Jesus non denunciasse o se l’arbitro La Penna non dovesse scrivere alcunché nel referto la Procura Federale potrebbe d’ufficio intervenire ed anzi sono sicuro che interverrà, data la risonanza che ha assunto questa vicenda […]“.