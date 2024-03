Acerbi-Jesus, continuano le polemiche: cosa rischierebbe il difensore dell’Inter

Continuano le polemiche per quanto accaduto nella partita Inter-Napoli, con il calciatore dell’Inter, Francesco Acerbi, che avrebbe pronunciato una frase razzista nei confronti del difensore partenopeo Juan Jesus. Intercettato dalle telecamere, il nerazzurro ha smentito tutto.

“Non ho detto nessuna frase razzista. E ora dico un bel vaffa al razzismo. Frasi razziste dalla mia bocca non ne sono mai uscite, poco ma sicuro. Sono molto sereno. In 20 anni di carriera non ho mai detto una frase razzista, è stato lui che ha frainteso. Diverbio acceso ma non ha detto quella parola”.

Di fronte a tali dichiarazioni, il difensore del Napoli si è affidato ai social per esprimere il suo pensiero: “Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi peró leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora”.

“Acerbi mi ha detto “vai via n…, sei solo un ne..o”. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: “per me ne…o è un insulto come un altro”. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere.”

COSA RISCHIEREBBE FRANCESCO ACERBI: DALLE 10 GIORNATA DI SQUALIFICA ALL’ADDIO AGLI EUROPEI E ALLA MAGLIA DELLA NAZIONALE ITALIANA

Saranno necessari diversi giorni per far luce sulla questione. In ogni caso il difensore dell’Inter rischierebbe almeno 10 giornate di squalifica. Se la vicenda fosse confermata, inoltre, Acerbi potrebbe non partecipare ai prossimi Europei dicendo quindi addio anche alla Nazionale italiana considerata la sua età. La vicenda è in ogni caso intrigata e nulla può essere anticipato.