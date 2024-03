Caso Acerbi – Juan Jesus, il giocatore del Napoli è furioso: cosa farà adesso il club

La decisione del giudice sportivo di assolvere Francesco Acerbi dopo il caso legato ai presunti epiteti razzisti nei confronti di Juan Jesus, è diventato di dominio pubblico e ha generato diverse polemiche sui social. Il calciatore del Napoli non ci sta e, sebbene non abbia ancora commentato la vicenda, si è limitato a cambiare la sua immagine del profilo su Instagram: un pugno chiuso, famoso simbolo della lotta contro il razzismo.

Aria tesa a Castel Volturno

Juan Jesus ha lasciato Castel Volturno infuriato come non mai dopo aver appreso la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi. Si legge sul quotidiano Il Mattino: “È sorpreso, non ha gradito, è adirato, stizzito. Ma anche tormentato, crucciato. Non voleva essere un paladino ma è costretto a farlo e posta la foto con il pugno chiuso”.

Non accettando che non ci sia possibilità di ricorso, la sua frustrazione è cresciuta ulteriormente. Oggi, il Napoli e i suoi compagni decideranno il modo migliore per lanciare un messaggio di solidarietà.

Non è escluso che durante la partita contro l’Atalanta venga indossata una maglia con la scritta: “Io sto con JJ”, e che al giocatore venga affidata la fascia da capitano. La decisione spetterà a De Laurentiis, anch’egli ieri molto contrariato per la decisione del Giudice Sportivo.