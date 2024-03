Napoli, per Meret clausola rinnovo fino al 2025: ma non è ancora detto

Alex Meret non lascerà il Napoli senza un nuovo contratto: la clausola automatica di rinnovo è stata attivata dopo che il portiere ha raggiunto il 70% di presenze stagionali.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato questa notizia tramite il suo profilo X, affermando: “Il Napoli attiva la clausola per il prolungamento contrattuale di Alex Meret fino a giugno 2025, ancora un anno. L’accordo è stato prolungato dopo il 70% di presenze in questa stagione. I colloqui seguiranno nei prossimi mesi visto che Meret non lascerà il contratto a svincolo”.

Il futuro di Meret è ancora incerto

Tuttavia, il futuro del calciatore a Napoli non è garantito: come ha osservato Romano, potrebbe essere concordato un nuovo accordo o potrebbe essere venduto durante l’estate. Il suo agente, Pastorello, aveva già spiegato quanto sta accadendo alcuni giorni fa, anticipando i colloqui con la dirigenza del club.

Nonostante una stagione altalenante, Meret ha dimostrato il suo valore con prestazioni significative contro squadre come Barcellona e Inter. Il prolungamento del contratto fino al 2025 serve principalmente a proteggere gli interessi del club, che così non rischia di perderlo a parametro zero. In ogni caso, la decisione finale spetterà a De Laurentiis.