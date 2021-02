Cassano: “L’unico che oggi può andare a Napoli in corsa è Spalletti”

Antonio Cassano, ex calciatore di Roma e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del Napoli e del possibile nuovo allenatore della squadra azzurra. Ecco i principali aspetti evidenziati

“Il Napoli ha perso contro il Genoa ma ha creato tantissimo e questi sono fatti. In questi mesi fra mille difficoltà ha fatto un grandissimo lavoro e ha pure vinto un trofeo“.

“Il rapporto si è interrotto con De Laurentiis. L’unico che oggi può andare a Napoli in corsa è Spalletti“.

Per Antonio Cassano, quindi, l’unico allenatore che al momento è in corsa per la panchina del Napoli è Luciano Spalletti.

“Chi prendi? Benitez che era un fenomeno ma è fuori dal calcio che conta da cinque anni. Sarri? È un allenatore che non torna in corsa. Ha bisogno di tempo per iniziare dal ritiro a lavorare“.