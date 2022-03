Cassano “Solo un matto punterebbe sulla Juventus per lo scudetto”

Antonio Cassano torna a parlare della Juventus. L’ex calciatore parla della corsa scudetto, escludendo i bianconeri dalle possibi contendenti

Cassano torna a parlare di Juventus. Nel corso della BoboTV ha, difatti, parlato del destino del campionato. Secondo lui i bianconeri non possono vincere il campionato e potrebbero solo per un suicidio sportivo delle prime tre.

Parole di certo non al miele per il barese verso la Juventus. Antonio non è nuovo ad esternazioni del genere parlando – spesso e volentieri – male della società torinese.

Le parole alla BoboTV

Il tentativo di rimonta scudetto dei bianconeri è sotto gli occhi di tutti e non potrebbe essere così impossibile. Matematica alla mano, nonostante le smentite Massimiliano Allegri, la Juventus potrebbe vincere lo scudetto. Una possibilità non troppo remota, che sembra convincere l’Interà Italia calcistica.

Non per Cassano, che alla BoboTV ha detto: Solo un matto potrebbe pensare di mettere una fiche sullo Scudetto alla Juventus: Inter, Milan e Napoli dovrebbero buttarsi da un burrone e se succederà io sarò il primo a disintegrarle: la Juve avrà vinto uno Scudetto giocando malissimo, ma le altre tre dovranno vergognarsi. Sullo Scudetto alla Juve dico che c’è la variabile Coppa Campioni che va calcolata”.

Parole di certo non carine e che lasciano riflettere. Il campionato è ancora apertissimo e tutto potrà accadere. Milan, Napoli e Inter non viaggiano a ritmi speditissimi e i prossimi impegni saranno ostici. La Juventus potrebbe reinserirsi in qualsiasi momento, per una rimonta che avrebbe dell’inverosimile. Una rimonta alla Allegri, di pura sofferenza e sudore.