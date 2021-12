Cavani alla Juventus torna fattibile, Uruguayano in scadenza

Edinson Cavani potrebbe presto tornare in Italia, la Juventus potrebbe prenderlo come seconda scelta per l’attacco

Il forte desiderio per l’attacco della Juventus resta Dusan Vlahovic. Più che desiderio, però, a momenti sembra quasi un sogno. I bianconeri sarebbero disposti ad offrire 50 milioni nel prossimo mercato di Gennaio, con la Viola che ne chiederebbe almeno 70. Di certo non noccioline. Cifra che diventa proibitiva per quasi chiunque, visto il periodo di magra economica a causa del Covid per praticamente mezza Europa. Il Serbo resta la priorità per Madama, ma attenzione alle alternative che di certo non sfigurano per blasone o esperienza, come Cavani.

L’Uruguayano andrà in scadenza con il Manchester United il prossimo Giugno e vedendosi chiuso in squadra potrebbe levare prematuramente le tende. Il mercato di Gennaio sarà quasi sicuramente una delle tentate ancore di salvezza per la Juventus e l’occasione per l’attacco ingolosisce.

Alla Vecchia Signora piacciono i Diavoli

Se l’ultimo trasferimento tra Juventus e Manchester United ha visto Cristiano Ronaldo tornare ai Red Devils, è anche vero che a Madama interessano parecchi giocatori della squadra Inglese. Pogba e Martial su tutti, ma Cavani si fa avanti prepotentemente come pista battibile per l’attacco a Gennaio. Giocatore che potrebbe essere un acquisto low cost e un’alternativa bella pesante viste le possibili difficoltà ad arrivare a Vlahovic e Icardi.

Il Paris Saint Germain chiede almeno 50 milioni per far uscire l’Argentino questo Inverno, ma la Juventus potrebbe scamparsela con un prestito. Certo, Cavani potrebbe divenire l’usato sicuro. Nell’attesa del mercato estivo, dove sicuramente potrebbe uscire Alvaro Morata, verrà necessariamente fatto un colpo. Di sicuro alla Vecchia Signora piacciono i Diavoli Rossi, ma un fiore serbo dalla Viola lo gradirebbe di sicuro.