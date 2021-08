Ceccarini: “Bayern su McKennie, ma la Juve non ha intenzione di cederlo”

La Juventus ha rinforzato il centrocampo con l’arrivo di Manuel Locatelli, ma al momento non sono in programma altri colpi in quella zona di campo fino a quando non sarà ceduto qualche elemento.

Sul piede di partenza c’è Aaron Ramsey, ma i bianconeri faticano a trovare acquirenti per via dell’elevato ingaggio. Ha molto mercato, invece, lo statunitense McKennie, finito nel mirino del Bayern Monaco.

A fare il punto sulla questione stamani ci ha pensato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW:

“La Juventus con l’arrivo di Locatelli ha puntellato un centrocampo che al momento non dovrebbe prevedere l’innesto di un altro elemento, anche se bisogna sempre stare attenti all’evoluzione della situazione Pjanic.

Il regista bosniaco potrebbe anche essere un’idea per la Fiorentina. Mckennie piace molto al Bayern Monaco ma il club bianconero non ha intenzione di cederlo”.