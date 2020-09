Ceccarini: “Juve in pole in caso di mancato accordo tra il Milan e Donnarumma”

In casa Milan tiene banco la questione Donnarumma. Il portiere rossonero è in scadenza di contratto nel giugno 2021 ma il rinnovo al momento è distante e, se non si riuscisse a trovare una soluzione nei prossimi mesi, da febbraio il giocatore sarebbe libero di trattare con qualsiasi club.

L’agente Mino Raiola si è già attivato in tal senso raccogliendo l’interesse di numerosi club, in pole position ci sarebbe la Juventus di Andrea Pirlo, che da tempo segue il giocatore da vicino.

A riportare aggiornamenti sulla questione Donnarumma ci ha pensato Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, su Tuttomercatoweb.com:

“La questione Donnarumma in casa rossonera è molto delicata, anche perché Gigio ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e già a febbraio potrebbe accordarsi con un altro club.

Il Milan è pronto ad offrirgli un contratto superiore a quello attuale ma a oggi non ci sono stati passi in avanti. È evidente che se non si dovesse raggiungere un accordo, Donnarumma potrebbe diventare una clamorosa occasione di mercato. Nel caso, la Juventus sarebbe in pole position”.