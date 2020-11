Ceci, il manager di Maradona: “È sempre stato solo, non voleva più vivere: si è lasciato morire”

Il manager di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Pibe de Oro: “È stata aperta un’indagine sulla morte di Diego. Oggi si punta il dito su ciò che si sarebbe potuto fare. Ma è un concetto che va esteso alla sua vita intera. Diego è sempre stato solo: hanno pensato solo a Maradona. Diego era stanco, si è lasciato morire. Non voleva più vivere“.

Dal manager, quindi, arrivano parole di dolore riferite a Diego Maradona. Una situazione che era diventata insostenibile.

“Diego ha smesso di essere Diego quando ha compiuto 17 anni. Da quando è diventato Maradona è rimasto da solo. Ho vissuto gli ultimi 20 anni con Diego. Maradona era difficilissimo da gestire mentre Diego, era fragile, umile. Porto con me tantissimi ricordi. Negli ultimi mesi, Diego era davvero stanco. Vedevo che qualcosa non andava più come prima“.

Stefano Ceci ha infine aggiunto: “Fino a due anni fa, a Dubai giocava a calcio e a padel una volta a settimana. Era attivo a livello fisico. Ho visto che stava perdendo anche l’amore di Rocio: anche per questo poi si è lasciato andare fisicamente e mentalmente“.

Dalle parole del manager del campione argentino è quindi facile capire come la vita del Pibe de Oro non sia stata molto facile a livello personale, forse anche a causa del suo carattere non sempre molto sobrio.