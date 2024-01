Cecilia Rodriguez, continuano i preparativi per il matrimonio ma è triste

I preparativi per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in pieno svolgimento. A quasi sette anni dal loro primo incontro al Grande Fratello Vip, la coppia è finalmente pronta a pronunciare il fatidico sì. Nonostante una data ufficiale non sia stata ancora comunicata dai diretti interessati, gli ultimi dettagli condivisi dalla sorella di Belen sui social network indicano che l’evento si terrà quest’anno. Cecilia ha infatti postato su Instagram alcune storie presso un prestigioso atelier a Verona, rivelando di aver già scelto il suo abito nuziale, sebbene un particolare le abbia causato tristezza.

Scelto l’abito da sposa

Cecilia Rodriguez ha tenuto i suoi follower aggiornati sui preparativi per il matrimonio, recandosi in un prestigioso atelier a Verona per la scelta del suo vestito da sposa. Questo sogno sta finalmente diventando realtà per la 33enne, che da tempo desiderava unirsi in matrimonio con Ignazio Moser, conosciuto grazie al reality show di Mediaset. Per l’ex ciclista, l’argentina ha detto addio all’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte.

Tra le storie pubblicate su Instagram, Cecilia ha condiviso uno scatto in cui appare commossa, e rispondendo direttamente a una fan, ha spiegato il motivo delle sue lacrime. Sebbene sia felice di aver scelto l’abito più importante della sua vita, allo stesso tempo, prova tristezza.

“Oggi è stata la seconda prova dell’abito, non c’era la mia mamma e ho sentito la sua mancanza – ha rivelato l’ex gieffina – ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo e per me lei è il mio tutto”. Cecilia Rodriguez ha aggiunto: “Ma sento sempre più vicino quel giorno e nel vedere l’abito come me lo sono sempre immaginato mi ha fatto emozionare”.

Dov’è la mamma di Cecilia?

La madre di Belen e Cecilia Rodriguez ha prolungato il suo soggiorno in Argentina rispetto alle figlie, le quali sono rientrate in Italia subito dopo Capodanno per impegni lavorativi. Nel dicembre scorso, la famiglia Rodriguez ha trascorso un lungo periodo in Sud America, con Ignazio Moser, Elio Lorenzoni (il nuovo fidanzato di Belen) e Deborah Togni (la fidanzata di Jeremias) che si sono uniti al gioioso gruppo. Secondo gli ultimi aggiornamenti condivisi sui social network, la Cozzani sta per fare ritorno in Italia, dove si è trasferita da tempo insieme al marito Gustavo, che alcuni anni fa ha partecipato a L’Isola dei Famosi insieme a Jeremias.