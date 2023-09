Cecilia Rodriguez, discussione sul red carpet: cosa è successo

Sono giorni molto importanti per gli amanti del cinema, in quanto è in atto uno dei Festival più noti: stiamo parlando dell’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia. Sul red carpet hanno sfilato attori come Adam Driver e Jacob Elordi ma è diventata anche un’occasione per vedere influencer di ogni tipo intenti a sponsorizzare brand. Tra questi, anche Cecilia Rodriguez, la quale ha fatto molto discutere.

Cecilia incanta il red carpet

La sorella minore di Belen ha sfoggiato un abito giallo con uno scollo all’americana, un taglio laterale firmato Dundas, marchio di Peter Dundas, noto stilista ed ex Direttore Creativo di Maison celebri come Emilio Pucci e Roberto Cavalli.

Il look è piaciuto molto, soprattutto perché in molti hanno optato per abiti molto scuri. Per questo motivo, la giovane Rodriguez non è passata inosservata.

Discussione con l’addetto alla sicurezza

A distanza di giorni, però, il nome della Rodriguez è saltato nuovamente fuori. Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si vede Cecilia discutere con un addetto alla sicurezza. Non si capisce bene cosa effettivamente sia successo ma, ascoltando bene, le parole si distinguono frasi del tipo: “Ma che c’entra? Allora…. C’è lui qua davanti”.

Dopodiché, è possibile sentire un’altra persona urlarle: “Cecilia non ti preoccupare”. A questo punto, non ci resta che attendere se l’ex gieffina deciderà di raccontare la sua versione o se lascerà cadere tutto nel dimenticatoio.