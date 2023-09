Napoli, rivelazione Cajuste: “Ecco chi è il mio giocatore preferito del club”

Il Napoli, dopo la sconfitta contro la Lazio, sta cercando di rimettersi in sesto per affrontare le nuove sfide. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis, infatti, ha fatto molto parlare di sé durante lo scorso campionato, non solo per averlo vinto dopo più di 30 anni ma anche per la qualità di molti giocatori.

Rivelazione Cajuste

Jens Cajuste dal ritiro della sua nazionale ha raccontato a Expressen del suo trasferimento in Serie A nel pieno del mercato. Per l’occasione, il calciatore ha parlato anche del suo compagno di squadra preferito.

“Io al Napoli? Tutto è successo velocemente. In una settimana” ha esordito il giocatore. “La città è fantastica e i giocatori del Napoli sono di un altro livello. Si va molto più veloce tatticamente e tecnicamente, la concorrenza è enorme. Voglio imparare” ha continuato.

“L’inizio è stato difficile, non conoscevo ancora bene i compagni. In generale avverto la pressione, ma è giusto così. E poi avevo seguito il Napoli già l’anno scorso” ha aggiunto, rivelando successivamente il nome del suo giocatore preferito al Napoli.

Infatti, Cajuste ha dichiarato che il compagno che l’ha impressionato di più in assoluto è Anguissa: “Per me è completo”.