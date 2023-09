Oriana Marzoli, dal GFVip al Gran Hermano in Spagna: gli indizi

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto parecchio discutere nel corso di questi ultimi mesi. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione del GFVip e, finito il programma, sono tornati alla vita reale e tra alti bassi hanno portato avanti la loro relazione. In questi mesi, però, la coppia ha passato un momento davvero burrascoso e si sono detti addio. L’influencer ora sembrerebbe essere entrata nel cast del Gran Hermano spagnolo.

Addio definitivo?

Ad annunciare l’ennesima rottura l’influencer venezuelana, la quale ha rivelato su Twitter: “È finita, ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno, ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi, ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto, ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.

Dopo aver annullato il viaggio, l’influencer ha tolto il follow all’imprenditore e poco dopo ha annunciato la rottura. Daniele aveva spiegato che quello sarebbe potuto essere l’addio definitivo: “Comunque ragazzi molto easy, visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore”.

Oriana al Gran Hermano in Spagna?

A far saltare i fan dalla sedia è lo spot ufficiale del Gf Vip spagnolo che partirà giovedì 14 settembre. I profili social della trasmissione stanno svelando il cast tramite degli indizi e il secondo concorrente sembrerebbe essere legato a un asinello, una Barbie, uno specchio e un bulldog francese.

Gli indizi sembrerebbero essere legati proprio ad Oriana, la quale possiede un bulldog francese di nome Cocco, ha l’abitudine di guardarsi sempre allo specchio e di essere definita una Barbie e, infine, in una precedente esperienza nel programma era stata “accolta” da numerosi animali compreso un asinello.