Cecilia Rodriguez, fa un passo indietro con Ignazio: “I tempi sono cambiati”

Si è spesso ipotizzata la data delle attese nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Durante le tante interviste, infatti, la coppia ha spesso parlato del matrimonio, dicendosi propensa al grande passo. Da quanto rivelato sui social, però, la modella argentina avrebbe fatto un passo indietro.

“I tempi sono cambiati” – Conosciuti nel 2017 all’interno della casa più spiata d’Italia, creando non poche polemiche. Prima della sua partecipazione al reality, l’ex gieffina era infatti impegnata con Francesco Monte. Questa storia, però, non ha fermato l’amore tra Ignazio e Cecilia. Da quella avventura, i due ragazzi non si sono più lasciati. Nonostante alcuni turbolenti alti e bassi, la coppia continua a mostrarsi più forte e unita che mai.

Nel corso della loro storia, i due hanno spesso parlato di fare il grande passo. A desiderarlo è, soprattutto, Cecilia. Recentemente, però, la sorella di Belen Rodriguez avrebbe cambiato inaspettatamente idea.

Dando la possibilità ai follower di porle delle domande, la più piccola della famiglia Rodriguez ha risposto alle curiosità dei fan. Tra queste, ha voluto chiarire la questione “nozze”, lasciando tutti senza parole: “È l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ma i tempi sono cambiati… Stiamo bene così”.

Riguardo alla sua storia con Ignazio, la ragazza ha aggiunto di aver deciso, insieme al fidanzato, di condividere di meno i loro momenti di coppia. La scelta è stata presa a favore della loro storia, così da potersi godere al cento per cento la relazione.

E se i fiori d’arancio sembrano più lontani che mai, non è così per il progetto di fare figli. Cecilia, infatti, non ha mai fatto mistero del suo profondo desiderio di maternità. Nonostante tutto, però, i due sono pronti a trasferirsi in un nuovo appartamento a Milano.