Cecilia Rodriguez, problemi con la famiglia di Ignazio Moser? Le segnalazioni

La separazione dei genitori di Ignazio Moser, Francesco e Carla Mertz, continua a far discutere. Stando ad alcune segnalazioni raccolte dal settimanale Di Più, Cecilia Rodriguez avrebbe avuto un ruolo determinante nella loro separazione.

Un divorzio chiacchierato

Dopo 40 anni di matrimonio, Francesco Moser e Carla Mertz hanno deciso di separarsi. La notizia ha creato un bel po’ di scalpore soprattutto perché nel corso degli anni i due si sono sempre mostrati molto uniti e sereni. Soprattutto la madre di Ignazio, non ha mai apprezzato la vita dello spettacolo e si è sempre tenuta lontana dai gossip.

Per questo motivo non avrebbe apprezzato la partecipazione di Ignazio al GFVip e il suo successivo fidanzamento con Cecilia Rodriguez. “A differenza di Francesco, Carla non si è mai fatta scattare una foto con Cecilia” scrive il settimanale.

Secondo le indiscrezioni la donna non avrebbe neppure gradito la costante presenza della famiglia Rodriguez, spesso ospiti in Trentino. Per questo motivo, la signora Carla avrebbe prima preso le distanze dalla famiglia di Cecilia e poi dallo stesso marito, il quale invece ha sin da subito accolto la famiglia Rodriguez.

Adesso Francesco vive a Palù di Giovo mentre Carla Mertz con la figlia a Trento. Tuttavia, lo sportivo ha assicurato che non ci sono rancori e soprattutto che non c’è nessun astio con la famiglia di Cecilia o l’influencer stessa. Nessuno della famiglia ha commentato l’accaduto, mantenendo il massimo riserbo.