ceneri: fuori ora il nuovo singolo “Appartamento”

Con un ep d’esordio (Nello spazio che resta) entrato da subito nelle maggiori playlist editoriali di riferimento (Indie Italia, New Music Friday, Equal Italia) e oltre quattro milioni di ascolti in streaming, ceneri – seconda anima di Irene Ciol – torna oggi 2 marzo con Appartamento il nuovo singolo che anticipa Nelle teste degli altri, la seconda parte dell’ep in uscita il 30 marzo per peermusic ITALY.

Ascoltalo qui: https://lnk.fu.ga/appartamento

Composto e prodotto insieme ai B-CROMA, il duo formato dai producer Rocco Giovannoni e Marco Spaggiari (Marco Mengoni, Joan Thiele, Gaia) e anticipato da Lucchetti, con il nuovo brano ceneri ci accompagna nel suo percorso di crescita e autodeterminazione, con tutti i suoi conflitti interiori. “Spesso crediamo di essere una determinata persona e poi ci accorgiamo che non siamo esattamente chi ci immaginavamo. Appartamento parla proprio di questo, di non conoscersi e di non riconoscersi”.

Su un pop intenso e al tempo stesso delicato scandito da batterie e dissolvenze, ceneri gioca a creare immagini vivide e immediate, riuscendoci con poche e semplici parole e con quella cristallina autenticità che la rende uno dei nomi più promettenti della sua generazione. “È difficile essere consapevoli di chi si è quando si sta ancora crescendo e nel più delle volte da dentro non vediamo chi siamo veramente. A volte ci crediamo un appartamento e ignoriamo di avere in noi un’intera città”.

Bio

Irene Ciol in arte ceneri, è una cantautrice friulana classe 2000. Nata in provincia di Pordenone, in un paesino di 8000 anime tra i campi, è cresciuta respirando arte e aria buona. Una voglia incessante di sperimentare e creare l’ha portata sin da piccolissima a confrontarsi con la pittura e poi con la fotografia, passione che ha ereditato dal nonno e dal padre. Oggi studia grafica e design. Nel 2016 grazie a un corso di song writing si è avvicinata alla musica, universo che le ha permesso di trovare un modo per raccontarsi, esprimersi e capirsi. Da lì in poi non l’ha più abbandonato. Il 20 maggio 2022 è uscito per peermusic ITALY il suo primo EP “Nello spazio che resta” prodotto dai B-CROMA, presentato al MI AMI 2022 e seguito da un tour estivo nelle principali città italiane curato da BPM concerti.