Centovetrine, Raffaella Bergè da anni lontana dai riflettori: cosa fa ora?

Nota soprattutto per la sua interpretazione a Centovetrine, Raffaella Bergè è da anni lontana dalle scene dello spettacolo. Dato il lungo tempo di assenza dai riflettori, cosa fa ora l’ex attrice?

COSA FA ORA? – Dopo la sua partecipazione alla nota soap di Canale 5, Raffaella ha conquistato il cuore di tantissimi telespettatori. Dall’esperienza di Centovetrine, l’attrice ha poi preso parte a svariate fiction di successo e anche a pellicole cinematografiche.

Dopo una splendida carriera come attrice, nel 2008 la Bergè ha deciso di allontanarsi definitivamente dai riflettori. In molti, però, non si sono affatto dimenticati di lei e si chiedono cosa faccia attualmente.

Spulciando nell’account Instagram di Raffaella, si nota come non sia cambiata negli anni. Rimane infatti una bellissima ed affascinante donna. Per quanto riguarda la sua vita, invece, sulla bio si legge “ex attrice”.

Attualmente è una Counsellor socio-educativo e si dedica completamente ai suoi tre figli. Filippo e Riccardo, nati dal matrimonio con il suo ex marito, e Sofia, nata dalla relazione con il suo attuale compagno Mario Calcagni.

Per vedere le foto dell’ex attrice, clicca qui.