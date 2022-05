Cessione Napoli, Alvino: “ADL lascerà il club a tre persone”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista partenopeo Carlo Alvino il quale ha parlato della società azzurra e di una possibile cessione del club campano nei prossimi anni.

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis non venderà il Napoli, la società non è in vendita. Ad essere ceduto sarà il Bari“.

“Quando Aurelio De Laurentiis non avrà più le forze per gestire in prima persona il club, lascerà la società a tre persone: Edo, Luigi e Valentina“.

Come ribadito più volte anche dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, la SSC Napoli non sarà ceduta e continuerà ad essere proprietà della famiglia De Laurentiis anche nei prossimi anni.

Carlo Alvino ha infine dichiarato: “Saranno loro, poi, a decidere il futuro migliore per la SSC Napoli e quindi decidere se tenere il club o cederlo ad altri acquirenti“.