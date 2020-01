Charlotte Letitia Crosby ieri e oggi

Se seguivate l’attualità televisiva nel 2011, in particolare sul popolare canale MTV, conoscete sicuramente Charlotte Letitia Crosby. È una delle protagoniste più apprezzate dello show Geordie Shore, anche dal pubblico italiano dalla nona stagione in poi, la sua trasformazione da allora è sconvolgente.

DA BARISTA A STILISTA – Crosby è originaria di Sunderland, in Inghilterra, ha sempre sognato di viaggiare in America, ma intanto si è accontentata di un lavoro da barista/lavapiatti, purché non sia un lavoro notturno. Si perché lei ama soprattutto fare baldoria con gli amici. Viene considerata una ragazza divertente e amabile, oltre che spontanea ed estroversa. I riflettori le sono sempre piaciuti e non lo nasconde, anzi lo ammette lei stessa. Infatti numerose sono i litigi a cui lo spettatore assiste, in particolare con il suo ragazzo dell’epoca Gary, il quale avrà sempre un posto speciale nella sua vita. Nel tempo sviluppa una passione che andrà ben oltre il programma che l’ha fatta conoscere al mondo, una propria linea di vestiti.

LA TRASFORMAZIONE – La nostra “geordie” ne ha fatta di strada e ora a stento si riconosce. Questo perché dai tempi dell’adolescenza Charlotte era una ragazza di una bellezza naturale, ma crescendo le cose sono cambiate. In seguito a due operazioni chirurgiche ora l’ex star di Geordie Shore è molto diversa. Più elegante, più sexy, ma forse meno naturale appunto. Per vedere foto che illustrano la sua incredibile trasformazione, cliccate qui.