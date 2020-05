Chelsea, Pedro via a parametro 0: lo spagnolo può arrivare in Serie A

Pedro Rodriguez, meglio conosciuto come Pedro o Pedrito, lascerà con ogni probabilità il Chelsea a fine stagione. Il calciatore infatti, in scadenza a giugno, andrà via a parametro zero.

Ovviamente un calciatore del suo calibro fa gola a moltissimi club da tutto il mondo, anche in Serie A. Tra le squadre italiane, secondo soprattutto quanto riportato in queste ultime ore da La Gazzetta dello Sport, vi sarebbe su tutte la Roma.

Qui infatti l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca avrebbe espresso il suo completo gradimento nei confronti dell’eventuale acquisto dello spagnolo. Secondo l’allenatore portoghese, Pedro potrebbe essere un jolly offensivo importantissimo nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 giallorosso. L’ex Barcellona potrebbe infatti ricoprire qualsiasi ruolo nella trequarti offensiva, senza disdegnare il ruolo di mezzala.

Oltre la Roma non è da escludere che in Serie A possa esserci qualche altro contendente al cartellino del calciatore del Chelsea. Tra queste la più papabile potrebbe essere il Napoli. La squadra azzurra dovrà infatti fare i conti con l’addio doloroso ed imminente di Callejon, che lascerà il ruolo offensivo al solo Politano al momento in rosa.

Ecco allora che Pedro potrebbe essere la soluzione ideale per sostituire l’intelligenza tattica di Calleti. Per uno spagnolo che va via potrebbe dunque esserci uno spagnolo che arriva.