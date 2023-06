Chelsea, Pochettino rivoluziona la squadra: “Via anche Koulibaly”

Kalidou Koulibaly, classe 1991, è ormai approdato in Premier League con il Chelsea che ha strappato il giocatore al Napoli presentandosi con un’offerta di circa 40 milioni a cui sarebbe stato difficile rifiutare.

Lo stesso calciatore non ha mai nascosto la volontà di voler andare via per vivere altre esperienze e mettersi alla prova in uno dei campionati maggiori del mondo. Sapeva che il suo tempo a Napoli era finito ma è rimasto molto legato alla società e ai tifosi.

Il suo rendimento, però, non ha convinto l’entourage inglese e proprio per questo il club sembra stia valutando la cessione nella finestra di mercato estiva. La conferma sembra arrivare dai media inglesi secondo cui Pochettino potrebbe rivoluzionare completamente l’assetto della squadra.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail a lasciare lo Stamford Bridge saranno certamente Joao Felix, Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Edouard Mendy e Callum Hudson-Odoi. A questi potrebbe aggiungersi anche l’ex Napoli, Kalidou Koulibaly, che proprio non ce l’ha fatta a convincere la dirigenza.