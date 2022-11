Chelsea pronto a piombare su Rabiot a gennaio

I londinesi sarebbero intenzionati a provare a prendere Adrien Rabiot durante il mercato di gennaio. Il calciatore è in scadenza

Quello che abbiamo potuto ammirare negli ultimi due mesi è un Adrien Rabiot tutto nuovo, che sembra avere molta più consapevolezza dei propri mezzi. Il calciatore francese sembra essere rinnovato dalla cura Allegri, tanto da essere uno dei leader del centrocampo bianconero.

La Juventus starebbe cercando di rinnovargli il contratto, con una trattativa che però sembra difficilissima per via delle esose richieste della madre agente del giocatore. Veronique, infatti, ha fatto già in passato naufragare le trattative con Manchester United e, a suo tempo, con il Paris Saint Germain. Ora potrebbe finire male anche con la Juventus.

Chelsea alla finestra

I blues vorrebbero sfruttare l’occasione per prendere il calciatore già dal mese di gennaio, dopo averlo corteggiato la scorsa estate. Purtroppo in estate, però, la situazione era quella che vi abbiamo già narrato: muro da parte dell’entourage del giocatore, con la madre che chiedeva troppo a livello economico.

Ora con la partenza di Kanté e quella di Jorginho tutto può cambiare. Gli inglesi sarebbero intenzionati a provarci concretamente con il calciatore francese e ad offrire già da gennaio un contratto. Magari tentando subito di strapparlo ai bianconeri, offrendo qualcosina come conguaglio economico.

I bianconeri però non venderanno la pelle così facilmente, tanto che a gennaio ci saranno i primi forcing per tentare di mantenere il giocatore in rosa e rinnovargli il contratto. Sarà difficile, ma l’obiettivo è quello di non mandarlo in scadenza di contratto.