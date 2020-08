Chi è Manila Nazzaro? Da Miss Italia a Temptation Island

Il programma più caldo del periodo estivo si è concluso già da qualche giorno. Ma rimangono tanti interrogativi. Tra questi: chi è Manila Nazzaro? Chi era prima di entrare a far parte del cast dello show? Scopriamolo insieme!

GLI INIZI – Stiamo parlando ovviamente di “Temptation Island”, programma al quale la donna ha partecipato in questa ultima edizione. Ma per scoprire meglio chi è andiamo con ordine.

Lei è nata in Puglia, più precisamente a Foggia, il 10 ottobre del 1977. Oggi ha 42 anni (43 da compire quest’anno). La rampa di lancio per la sua carriera giunse con il titolo di Miss Italia, che vinse nel 1999, dopo un primo tentativo nel 1996. Ma non è tutto, in quanto vinse anche il premio per Miss Cinema e arrivò seconda per Miss Eleganza. Questi riconoscimenti rappresentarono ottime occasioni per lei di farsi conoscere. Infatti successivamente partecipò a diverse produzioni televisive e radiofoniche. Inoltre intraprese anche studi di recitazione, presso il Teatro Azione di Roma. E proprio grazie a tali studi, entrò a far parte del cast di molti spettacoli teatrali.

TV E RADIO – Come già anticipato, durante la sua carriera Nazzaro ha partecipato a vari programmi Tv e radiofonici. Tra questi figura “Mezzogiorno in famiglia”, show per il quale è stata prima inviata e poi conduttrice. Dal canto della radio invece presenta “Pane, amore e zeta” e “Zeta a pois”, in onda su Radio Zeta. Per poi infine partecipare nel 2020 a “Temptation Island”.

