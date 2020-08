Hunters: la serie di Amazon con Al Pacino è stata rinnovata

Hunters è una serie televisiva statunitense, scritta ed ideata da David Weil.

La serie ha debuttato su Amazon Prime Video a febbraio 2020.

Lo show vanta un cast stellare. Infatti gli interpreti principali sono: Al Pacino, Logan Lerman, Josh Radnor, Kate Mulvany, Louis Ozawa, Carol Kane, Dylan Baker e Lena Olin.

Inoltre tra i produttori vi è l’affermato regista Jordan Peele.

Deadline ha confermato la notizia del rinnovo di Hunters per una seconda stagione.

David Weil ha commentato il rinnovo dello show:

“Sono estremamente grato a Jen e alla famiglia di Amazon per il loro continuo e straordinario supporto alla serie. Accanto al nostro magnifico cast, all’incredibile troupe e ai brillanti scrittori e produttori, sono più desideroso che mai di condividere il prossimo capitolo della saga di Hunters con il mondo.”

La prima stagione della serie seguiva un gruppo eterogeneo di persone negli anni ’70 a New York determinati a far sì che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango non riescano a creare un quarto Reich negli Stati Uniti. Questo gruppo, formato dalla squadra di Meyer Offerman (Al Pacino), cercherà in tutti i modi di ostacolare questo nuovo sanguinoso piano.

Infine durante la presentazione di Hunters, a inizio 2020, Al Pacino aveva svelato il motivo della sua decisione di unirsi al cast di una serie televisiva per la prima volta: la sceneggiatura fenomenale del progetto.