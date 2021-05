Chiara Ferragni criticata da Roberto Alessi per il suo messaggio sul body positive

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella sua rubrica intitolata Up&Down, ha criticato Chiara Ferragni. La web influencer ha da poco partorito la sua seconda figlia, la piccola Vittoria. Per questo ha voluto condividere con i suoi seguaci un importante messaggio di body positive.

IL MESSAGGIO DI CHIARA FERRAGNI AI SUOI FAN – Chiara Ferragni ha pubblicato una foto nella quale mostra il suo corpo dopo il parto dichiarando che si è sempre perfetti. Alcuni suoi fan non hanno apprezzato questa foto in quanto la pancia che ha attualmente è davvero molto ridotta e per questo non si dovrebbe proprio lamentare.

A criticarla in primis è stato Roberto Alessi, il quale ha dichiarato:“I suoi follower l’hanno asfaltata”. Inoltre sul suo giornale ha scritto: “Mi ricorda un po’ quelle bellone che parlando con le amiche racchie fingono di essere nella media come loro, tranne che le prime rimangono strafighe e le seconde cozze”.

Insomma Alessi ha fatto una criticata ben chiara. Per lui, e a quanto pare anche per molti fan. Parlare di body positive, infatti, per loro non aveva molto senso in questa occasione.

CHIARA FERRAGNI VA IN TOSCANA PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO – Chiara Ferragni, in occasione del suo 34esimo compleanno ha deciso di andare in Maremma con tutta la sua famiglia. Ha anche aggiornato tutti i suoi followers sostenendo che stava passando un bel weekend in compagnia di suo marito Fedez.