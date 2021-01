Chiara Ferragni e Chiara Biasi: pace fatta

Qualche tempo fa si era parlato di un presunto litigio tra Chiara Ferragni e Chiara Biasi, le due più importanti web influencer del web. Il litigio era avvenuto in seguito ad una vacanza ad Ibiza.

Lì, una terza amica, la stilista Gilda Ambrosio, anche lei in vacanza ad Ibiza, avrebbe dovuto presenziare ad un importante evento di make up, denominato ”Queen Ferragni”. La Ambrosio, però, ha scelto di non partecipare più, lasciando interdetta la Ferragni.

Chiara Biasi, essendo amica di entrambe si è purtroppo trovata divisa e per questo ha discusso anche con la cara amica Chiara Ferragni. Il litigio è durato un bel po’ di tempo. Le due smisero persino di seguirsi su Instagram.

IL RIAVVICINAMENTO DI CHIARA FERRAGNI E CHIARA BIASI – Era da tanto che i fan speravano in un riavvicinamento di Chiara Biasi e Chiara Ferragni e questo è avvenuto proprio da poco.

Le due hanno postato una foto in cui appaiono insieme vicine e abbracciate. E’ stato un follower della pagina Very Inutil People a far notare alla stessa pagina il disgelo tra le due. Di seguito la ig story in questione: