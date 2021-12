Chiara Ferragni, il caso dei gioielli ritirati da Autieri: il commento di Selvaggia Lucarelli

Sebbene solo due giorni fa è stata lanciata la serie tv “The Ferragnez”, Chiara Ferragni è inaspettatamente finita al centro dell’attenzione per delle IG Stories condivise da Autieri Gioielli. Sui social, infatti, la gioielleria ha deciso di fare un annuncio che ha lasciato spiazzati gli utenti. A commentare il tutto, sempre sul web, precisamente su Twitter, è stata Selvaggia Lucarelli.

“Che storia meravigliosa” – Con l’uscita della sua serie tv, Chiara, insieme al marito Fedez, si trova attualmente sulla cresta dell’onda. Nonostante il grande successo che sta avendo, Autieri Gioielli nella giornata del 10 dicembre ha condiviso delle IG Stories che hanno confuso gli utenti di Instagram.

“La collezione di gioielli Chiara Ferragni non è più disponibile nei nostri store. Abbiamo deciso di non trattarla più perché ci siamo resi conto della scarsa qualità del prodotto”, ha così rivelato la gioielleria sul suo account ufficiale. Il motivo di tale decisione? “Il nostro obiettivo è quello di fornirvi sempre la migliore qualità. Ci scusiamo per l’inconveniente”.

Una volta condivise queste storie, sul web è scoppiato il caos. In molti, infatti, si domandano il perché di tale scelta, vista anche la popolarità che è riuscita a guadagnarsi la Ferragni in questi anni. L’imprenditrice digitale, infatti, è tra le influencer italiane più seguite oltre oceano. La storia, però, non è finita qui.

Qualche ora dopo la pubblicazione delle prime tre storie, la pagina ufficiale della gioielleria ha rivelato di essere stata vittima di un hacker. Si sono così dissociate da quanto affermato in precedenza, aggiungendo: “Ci scusiamo con Chiara Ferragni e la sua collezione di gioielli che reputiamo di alta qualità e innovativa nel design. Cogliamo l’occasione per augurarle in bocca al lupo anche se non è venduta nel nostro secondo punto vendita”.

Davanti a questo strano e inusuale caso, a dire la sua è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, su Twitter ha pubblicato le storie di Autieri Gioielli, commentando: “Che storia meravigliosa”.

Per vedere il tweet di Selvaggia Lucarelli, clicca qui.