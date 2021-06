Chiara Ferragni: la foto del vaccino che ha scatenato il web

Chiara Ferragni proprio ieri ha deciso di sottoporsi al nuovo vaccino anti-Covid. Ieri, 2 giugno, ha pubblicato una foto sul suo profilo social, nella quale appariva con indosso una mascherina rosa, proprio nel momento in cui stava per fare la puntura del vaccino.

La fashion blogger ha poi scritto: “Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti”.

LE POLEMICHE PER LA FOTO DEL VACCINO DI CHIARA FERRAGNI – Nella foto pubblicata da Chiara Ferragni si vede chiaramente che il braccio sul quale viene inoculato il vaccino è quello sinistro. In una storia poi pubblicata successivamente su Instagram, sembra che il braccio sia quello sinistro. I commenti degli utenti sono stati:

“Ma sono lati differenti o sbaglio?”, scrive uno dei follower. “No, non ti sbagli! Appena ovvio!” risponde un altro, aggiungendo: “Ma i fanatici del vaccino non si sentono offesi nel vedersi trattare e considerare come stupidi?” “I potenti non si vaccinano ma vogliono far vaccinare noi per iniettarci veleno!”, ha detto un altro utente.

LA FOTO DI CHIARA FERRAGNI – La spiegazione in realtà è molto semplice, in quanto la foto in ospedale è stata scattata con la fotocamera posteriore dello smartphone, mentre quella a casa con quella anteriore. Insomma si tratta del tipico effetto a specchio. Lei ha poi specificato:“L’ho fatto sul braccio sinistro, quello senza il tatuaggio dei leoni”. Per vedere le storie di Chiara Ferragni clicca qui.