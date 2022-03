Chiara Ferragni, la sfida con Elettra Lamborghini: entrambe lanciano il proprio uovo di Pasqua

Chiara Ferragni ed Elettra Lamborghini si sono recentemente rese protagoniste di una sfida. Entrambe le donne, infatti, hanno lanciato il proprio uovo di Pasqua.

IL CONFRONTO TRA CHIARA ED ELETTRA – Se per la Lamborghini si tratta del suo primo lancio di uova pasquali, per la Ferragni, invece, è il suo secondo anno consecutivo. Dall’uscita dei loro prodotti, sarà il numero delle vendite a decretare la vittoria tra le due.

Per quanto riguarda il packaging, le due hanno intrapreso due strade totalmente diverse. Chiara ha optato per una confezione rosa e l’immancabile occhio azzurro. Elettra, invece, ha deciso di utilizzare un involucro maculato e una versione cartoon di sé.

Per quanto riguarda le sorprese contenute nell’uovo di Pasqua, quelle della Lamborghini consistono in cordini per cellulari colorati e matite. In quelle della moglie di Fedez, invece, è possibile trovare degli stickers per le unghie, il cartoon della donna con una semplice scritta, una collezione di tre magneti della serie Blue Boss Baby con il cagnolino, dei tatuaggi ad acqua e, infine, un diamond tattoo.

Per quanto riguarda i prezzi delle uova, le due donne hanno deciso di optare per lo stesso costo. Un uovo di circa 280 grammi costa intorno ai 20 euro.

Come accaduto per l’anno scorso, anche per questo 2022 Chiara Ferragni ha deciso di devolvere una parte del ricavato in beneficenza. Quest’anno è toccato a I bambini delle Fate, un’associazione che si occupa di sostenere economicamente famiglie con autismo e disabilità.