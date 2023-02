Chiara Ferragni, l’indiscrezione di Dagospia: “Per 4 mesi ha preso lezioni di public speaking”

Ancor prima dell’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, la partecipazione di Chiara Ferragni ha fatto discutere. Una volta che la kermesse è giunto al termine, l’imprenditrice digitale è ancora al centro delle polemiche. Ad aggiungere nuovi retroscena sull’influencer e sulla sua partecipazione al festival è stato Dagospia, svelando cosa ha fatto mesi prima dell’inizio della gara canora.

“Per 4 mesi ha preso lezioni di public speaking” – La Ferragni è stata presente alla prima e all’ultima serata del festival. A suscitare non poche critiche è stato il primo monologo di Chiara, una lettera scritta a se stessa e che ha pronunciato con indosso un abito in cui era disegnato il suo corpo.

Riguardo alla partecipazione dell’imprenditrice digitale, il portale di gossip di Roberto D’Agostino ha rivelato come la donna si sia preparata per l’evento. Dagospia, infatti, ha così rivelato: “Chiara Ferragni per recitare il suo monologo sul palco dell’Ariston ha preso lezioni di public speaking per 4 mesi!“.

Per perfezionare il suo discorso e pronunciare il monologo al meglio, quindi, Chiara Ferragni ha preso delle lezioni. D’Agostino, inoltre, ha voluto aggiungere un suo commento riguardo l’operato della donna.

Tagliente, infatti, il giornalista ha aggiunto all’indiscrezione: “Visto il risultato impietoso c’è da chiedersi cosa avrebbe fatto se non avesse preso lezioni per imparare a parlare”.