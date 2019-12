Chiara Ferragni mostra sui social il dolore per due amici scomparsi

Chiara Ferragni è una delle web influencer più note d’Italia. Siamo abituati a vederla sempre allegra alle prese con consigli di abbigliamento o a postare foto allegre insieme alla sua famiglia, suo marito Fedez e il suo bambino Leone. Ieri sera, peró la ragazza si è mostrata fragile ai suoi seguaci, come mai prima d’ora.

CHIARA FERRAGNI: IL PIANTO SU INSTAGRAM PER LA PERDITA DI DUE SUOI AMICI – La nota web influencer, proprio ieri sera, ha pubblicato una foto nella quale si mostra in lacrime per la perdita di due suoi amici. Si tratta di due suoi fan che non ha mai conosciuto di persona ma solo tramite Instagram e Whatsapp che lei considerava in modo particolare come amici. A causa della loro scomparsa la ragazza non ha potuto trattenere le lacrime e il dolore.

CHIARA FERRAGNI SPIEGA CHI SONO LE PERSONE SCOMPARSE – Sotto alla foto pubblicata sui social la Ferragni spiega: “la prima, Irene, aveva chiesto a Make a Wish di venire nel mio negozio e la mia prima reazione ed idea era di farle una sorpresa e farmi trovare li, ma il peggiorare repentino delle sue condizione ha cambiato i piani. L’ho video-chiamata insieme a Fede “facendomi promettere” che si sarebbe rimessa perché ci tenevo davvero a conoscerla, e promettendole che due giorni dopo sarei andata io a quel punto a trovarla. Ma le cose sono andate diversamente, nel modo più tragico possibile”.

CHIARA FERRAGNI PARLA DELL’ ALTRA AMICA SCOMPARSA – La prima, quella di Irene è una storia molto tragica, proprio come quella della seconda persona: “la seconda persona si chiamava Ricky, e ogni tanto mi scriveva in dm proprio qui su Instagram. Affrontava la sua malattia con positività e leggerezza, e leggere i suoi post faceva bene al cuore. Io, eterna positiva, sono sempre stata ammaliata ed attratta da persone più positive di me, che riescono a vedere il sereno anche nella tempesta più buia”.