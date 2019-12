Uomini e Donne: Andrea Zelletta ufficializza la relazione con Natalia con un anello

Ieri sera è stato il compleanno della bella ex corteggiatrice Natalia Paragoni. La ragazza proprio in occasione del suo compleanno ha avuto una sopresa che ha lasciato davvero tutti gli invitati, e coloro che la seguono sui social, senza parole.

NATALIA PARAGONI FESTEGGIA I SUOI 22 ANNI – L’ ex corteggiatrice di Andrea Zelletta ha festeggiato proprio ieri il suo compleanno in un locale di Milano. Ha deciso di trascorrere questo giorno speciale con le persone a lei più care, tra cui vecchie amicizie e nuove. Non sono mancati, infatti, persone che hanno partecipato al programma come Nicoló Ferrari, Giulia Cavaglià e Marco Cartasegna.

ANDREA ZELLETTA E LA SORPRESA PER NATALIA – Andrea Zelletta, proprio al momento della torta, ha fatto una dolcissima sorpresa alla sua fidanzata. Le ha regalato un bellissimo anello ufficializzando così il loro fidanzamento. La ragazza ha mostrato il suo regalo con orgoglio a tutti gli invitati ed è stata ripresa sui social. “Lei dice che non faccio mai sorprese. […] Siccome sappiamo tutti che Natalia è la mia fidanzata, però io vorrei ufficializzarlo”. Ha dichiarato Andrea prima di mostrarle la sorpresa.