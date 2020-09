Chiara Ferragni rivela su Instagram: “Un lutto che mi ha traumatizzata”. E fa un appello ai follower

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice, alcune ore fa ha fatto delle importanti dichiarazioni sul suo canale Instagram. La ragazza coglie sempre l’occasione per trattare temi importanti e spesso sottovalutati ai suoi 20 milioni di follower. Compito dell’influencer, infatti, dovrebbe essere proprio quello di “influenzare” chi decide di seguirlo e lanciare messaggi positivi e con l’obiettivo di migliorare il nostro stile di vita.

La Ferragni non è affatto estranea a questo poiché spesso si è ritrovata a parlare di politica, diritti umanitari, raccolte fondi e salute fisica e mentale. Proprio in queste ore, di fatti, ha raccontato di una brutta esperienza vissuta e dell’importanza di un supporto psicologico in grado di aiutare a superare traumi irrisolti della nostra vita. Vediamo nel dettaglio cosa ha svelato l’influencer.

CHIARA FERRAGNI RIVELA DI AVER AVUTO UN TRAUMA – Chiara Ferragni, nelle ultime ore, ha parlato di un trauma vissuto circa un anno e mezzo fa a causa della scomparsa di una persona cara; l’influencer non è entrata nei dettagli se non per dire che quell’evento l’ha particolarmente segnata, tanto da provocarle ansia e inquietudine al solo pensiero. Tuttavia, la Ferragni ha trovato una via d’uscita per superare questo trauma.

L’influencer ha parlato ai suoi follower dell’importanza di un supporto psicologico: psichiatra, psicologo, in base alle nostre necessità; lei stessa ha svelato di essere in terapia da diversi anni. In questo caso specifico, l’imprenditrice e moglie del rapper Fedez ha consigliato a tutti i fan che hanno subito un trauma (anche molto grave) di approcciarsi al mondo della psicologia e di non sottovalutare la salute mentale.

“Emdr è una terapia che punta a rimuovere i traumi nel minor tempo possibile rispetto a quella classica e, soprattutto, punta a creare nuovi ricordi positivi legati al trauma. L’obiettivo non è dimenticare quello che è successo, ma quando ricordi quell’evento che poteva essere traumatico, lo vedi un po’ più da spettatore. Elimini, quindi, le sensazioni negative legate all’avvenimento” ha dichiarato la Ferragni per spiegare il tipo di terapia a cui si sta sottoponendo. L’influencer, concludendo il suo discorso, ha rivelato di stare molto meglio e di non essersi vergognata per aver chiesto aiuto nel momento del bisogno.