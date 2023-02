Chiara Ferragni, San Valentino senza Fedez: cosa sta succedendo realmente?

Nonostante il Festival di Sanremo si sia concluso da giorni, Fedez e Chiara Ferragni continuano a far discutere. Ad alimentare le chiacchiere è stato il fatto che Chiara e Federico abbiano trascorso San Valentino lontani o, almeno, senza mostrarsi insieme sui social. Cosa sta accadendo realmente tra i due?

COSA STA SUCCEDENDO AI FERRAGNEZ? – Dopo quanto avvenuto durante l’ultima serata della kermesse, tra i due vip è sceso il silenzio. A far insospettire è stata l’assenza di Fedez sui social, seguita dall’indifferenza della Ferragni davanti al “Ti amo” che il marito le ha dedicato su Twitter.

Ma cosa è successo realmente all’amata e chiacchierata coppia? Secondo molti “esperti” tra il rapper e l’imprenditrice digitare non ci sarebbe alcuna crisi. I due, sempre secondo alcuni, starebbero approfittando del momento per creare hype e quindi avere maggiore visibilità.

A smentire ulteriormente i rumors che vedrebbero Fedez e la Ferragni in crisi è stato Whhopsee. Il portale di gossip ha condiviso delle foto che ritraggono la coppia insieme in pieno centro a Milano:

“Tutto nella norma, dovremmo dire, se non fosse che il Festival di Sanremo si è concluso pochi giorni fa ma i riflettori sulla coppia non si sono decisamente mai spenti. Tutto il web parla di loro e questo clamore continua ad aumentare anche a causa dell’assenza dai social di Fedez.

Whoopsee però è in grado di mostrarvi in esclusiva queste immagini dei Ferragnez, scattate ieri martedì 14 febbraio, nel tardo pomeriggio, poco prima che i due entrassero in un portone, in una delle vie del centro città meneghino”.