Chiara Ferragni, soldi incassati dallo Stato durante la pandemia: ecco quanto ha incassato

Dopo la presunta lite con il marito Fedez, per Chiara Ferragni arrivano altri problemi. L’imprenditrice ed influencer, infatti, è stata travolta dall’ennesima polemica a causa di alcuni questioni finanziarie. Se non si conosce il cachet di Sanremo, devoluto in beneficenza, si conoscono invece le cifre di quanto la donna abbia incassato con la sua impresa ai tempi della pandemia.

Aiuto dallo Stato

Durante il Covid-19, lo Stato ha cercato di aiutare il più possibile i cittadini elargendo dei bonus per contrastare la pandemia. Queste misure sono state adottate da Conte e poi Draghi soprattutto per quelle imprese chiuse a causa della quarantena forzata e che quindi non hanno potuto guadagnare. Stando al sito Open, l’imprenditrice avrebbe percepito 9.000 euro su un fatturato di due milioni di euro.

“Novemila euro tondi – il tetto massimo possibile – inviati alla società Fenice Srl di Chiara Ferragni dal ministero dello Sviluppo economico tramite Unioncamere. Un aiutino di Stato, così classificato nel registro nazionale degli aiuti come contributo dello Stato italiano alla internazionalizzazione del marchio da parte della società di cui la Ferragni è azionista e amministratore delegato” si legge sul sito Open.

“Chiara Ferragni aveva fatto domanda dopo la pubblicazione del bando a ottobre, ottenendo l’importo massimo possibile per la sua società Fenice, che ha chiuso l’ultimo anno noto (il 2021) con un fatturato superiore ai 7 milioni di euro e un utile di 1,9 milioni di euro grazie alle licenze commerciali di proprietà nei settori di abbigliamento, calzature, accessori e gioielli” riporta il giornale. Questa notizia potrà far storcere il naso a molti, ma di fatto la Ferragni si è limitata ad applicare la legge.

D’altronde anche suo marito Fedez ne ha approfittato per la sua azienda gestita dalla madre. La donna infatti aveva chiesto il 26 novembre scorso un mini esonero contributivo su un dipendente della società. La domanda è stata accolta per 1.791,16 euro mentre per l’anno precedente aveva chiesto e ottenuto dalla Agenzia delle Entrate uno sconto fiscale sull’Irap accordato per 45.706 euro.