Chiara Ferragni: scoperta la sosia dell’influencer

Una delle personalità femminile che è divenuta oramai un’icona di stile, oltre che un’ottima imprenditrice, è Chiara Ferragni. La ragazza è una delle influencer più conosciute al mondo, sia per il suo talento negli affari e per il suo stile in fatto di moda. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Ciao Darwin 8, sembra che la Ferragni non sia più così unica. Infatti, tra i concorrenti, a spiccare è stata la sua sosia.

CHI È? – La concorrente in questione si chiama Lucrezia Melito Mangilli. La ragazza dai chiari occhi azzurri e i lunghi capelli biondi, si divide tra la facoltà di Farmacia e il lavoro di modella. Proprio in puntata, è stato possibile assistere alla sfilata di Lucrezia durante la prova de Il Gran Defilè.

L’INCREDIBILE SOMIGLIANZA – È innegabile l’impressionante somiglianza tra Lucrezia e la Ferragni. Hanno in comune la forma delle labbra, il taglio e il colore degli occhi, i capelli biondi e, perfino, la forma delle sopracciglia. Inoltre, ad emergere non è stata solo la bellezza della modella, ma anche il suo caratterino. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DELLE DUE.

LA PUNTATA – La puntata andata in onda lo scorso sabato sera, ha visto scendere in campo i Mutanti contro gli Umani. Tra i tanti concorrenti, ad attirare l’attenzione di molti è stata un ragazza in particolare. Come è stato fatto notare anche in puntata, ad incuriosire è l’impressionante somigliante con l’influencer.

Durante il confronto, è stato proprio uno dei Mutanti a notare la somiglianza tra la concorrente e la moglie di Fedez. In quel contesto, però, è stata più un accusa, come a star cercando di imitare Chiara Ferragni. Lucrezia ha voluto dimostrare il suo carattere forte, replicando:

“Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, io sono così come mi vedete”