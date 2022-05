Chiara Ferragni, sul suo lavoro: “Ho nuovi progetti, ma sono ancora top secret”

Sempre molto attiva sui social, Chiara Ferragni è sicuramente riuscita a divenire una delle influencer italiane più conosciute all’estero. A parlare della sua vita sui social-network e della sua carriera imprenditoriale è stata proprio la donna in un’intervista al Corriere della Sera.

“Non racconto il 90% della mia vita” – Sebbene la Ferragni sia solita condividere con i fan i tanti momenti da sola o con la sua famiglia, la verità è un’altra. Da quanto rivelato da Chiara, in realtà sono tante le cose che ha deciso di non mostrare per privacy:

“Certo, ci sono contenuti che evito di postare per rispettare la privacy altrui. Ma non esiste qualcosa di non detto, di cui sono certa che non parlerò. Nella vita, e dunque sui social, è cruciale riconoscere e mostrare anche le proprie debolezze, l’importanza di parlarne, di lavorarci con esperti e psicologi. Lavoro per rompere questo tabù”.

Ha continuato parlando delle nuove generazioni, definendole pronte per condividere la vita reale, fatta di luci e di ombre. Tornando a parlare di ciò lei condivide, la Ferragni ha aggiunto: “Ciò che sottolineo sempre è che, per quanto online sia più attiva della media, il 90% della mia vita non è condivisa sui social”.

Parlando dei suoi progetti lavorativi, Chiara Ferragni ha ammesso di voler aiutare l’imprenditoria femminile: “Vorrei concentrarmi di più sull’empowerment delle donne, sui temi dell’imprenditoria femminile non soltanto facendo da esempio ma aiutando concretamente altre donne. Di nuovi progetti imprenditoriali ne ho diversi, ma sono ancora top secret”.

Chiara Ferragni stessa, come ha rivelato al Corriere, è incappata in tante difficoltà all’inizio della sua carriera. Si è ritrovata a 22 anni, quando stava iniziando ad essere molto conosciuta, a dover fare conto con gli haters. Questi leoni da tastiera, come raccontato da lei stessa, era spesso persone grandi, molto più di lei. Poi qualcosa, come raccontato dall’influencer, è cambiato:

“Poi, di colpo, ho avuto un’illuminazione. Mi sono detta: ‘Sto facendo una cosa innovativa, ho un team bellissimo: io so quanto valgo. È fondamentale avere la consapevolezza del proprio valore”