Striscia la Notizia, al capolinea la storia tra Shaila Gatta e Leonardo Blanchard: l’annuncio

È giunta ufficialmente al capolinea la storia d’amore nata tra Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, e Leonardo Blanchard. Ad annunciarlo è stata proprio la ragazza attraverso una storia su Instagram

L’ANNUNCIO – La relazione tra l’ex volto di Striscia e l’ex calciatore del Frosinone ha avuto inizio nel 2019. Ad ufficializzare tale storia sono stati proprio loro, prima Leonardo in televisione e, successivamente, Shaila attraverso i suoi social.

Una relazione, quella tra i due, vissuta molte volte a distanza per via del lavoro. La Gatta a Milano perché è stata velina di Striscia la Notizia fino al 2021, mentre Leonardo, dopo l’addio al mondo del calcio. Il lockdown, stando a quanto rivelato da la Gatta, non aveva fatto altro che fortificare il loro rapporto.

La storia, però, sembra essere giunta al capolinea. Ai fan della coppia non era infatti sfuggita l’assenza di foto o video di coppia, ma a confermare i sospetti è stata proprio l’ex velina. Recentemente Shaila ha deciso, attraverso una IG Story, di spiegare ai follower quanto sta accadendo con Leonardo:

“Io e Leonardo non stiamo più insieme. Sono stati anni bellissimi, ho solo bei ricordi, nessun rancore, veramente tante risate.Come tutti i percorsi che intraprendiamo nella vita, le cose possono cambiare e possono cambiare anche le nostre esigenze. Anche per noi, in questo caso, è stato così. L’importante è avere sempre affetto e stima reciproca”.