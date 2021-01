Chiara Nasti a Dubai: “Mi sono spaventata”

Chiara Nasti è una nota influencer che abbiamo conosciuto in maniera più approfondita nel reality L’Isola dei Famosi. La ragazza, inoltre, è tornata alla ribalta anche grazie alla partecipazione a Uomini e Donne della sorella minore, Angela. L’influencer, però, è anche un’imprenditrice e in questi giorni è a Dubai per lavoro. Tuttavia, si è spaventata parecchio a causa di un episodio.

CHIARA NASTI ATTACCATA SUI SOCIAL – Il suo viaggio a Dubai ha suscitato l’ira del web e Chiara Nasti è stata accusata di non rispettare le norme anti-Covid. Tuttavia, l’influencer non è andata negli Emirati Arabi per godersi una vacanza, bensì per lavorare. Chiara Nasti, infatti, si è difesa da tali accuse tramite delle Instagram Stories ma ha rilasciato un’intervista anche per Giornalettismo.

CHIARA NASTI SI DIFENDE DAGLI ATTACCHI E RACCONTA UN EPISODIO CHE L’HA FATTA SPAVENTARE – L’influencer, durante l’intervista, si è difesa spiegando di avere la coscienza pulita e di aver rispettato ogni norma possibile. In quell’occasione, Chiara Nasti ha raccontato di un episodio che l’ha spaventata molto.

“Quando ho visto quel caos, sono rimasta seduta e poi sono tornata in stanza in hotel” ha commentato la ragazza in merito ad alcuni assembramenti visti nell’hotel che, a quanto pare, non rispettava completamente le regole anti-Covid. Chiara Nasti, però, ci tiene a sottolineare che lei sta molto attenta; utilizza tutte le precauzioni apposite come mascherine, distanziamento sociale e igiene personale.

Tuttavia, la ragazza ha assicurato che quando farà rientro a Napoli si sottoporrà al tampone e farà la quarantena per non mettere nessuno in pericolo. “Non posso rischiare né per me e né per la mia famiglia” ha detto l’influencer. “Sia chiaro: ho la testa sulle spalle” ha concluso la ragazza.