Chiara Nasti, sfogo per l’influencer: “Pancia enorme, è diventato impossibile uscire”

Chiara Nasti, influencer e imprenditrice napoletana, è in attesa del suo primo figlio da Mattia Zaccagni che si chiamerà Thiago. La coppia ha deciso di chiamarlo in questo modo molto probabilmente in onore di Leo Messi, idolo del calciatore della Lazio. In queste ore, la giovane si è sfogata sui social a causa di qualche problema.

Sfogo per Chiara Nasti: “Impossibile uscire”

La giovane influencer ha chiacchierato con i suoi follower e li ha messi al corrente di una problematica che sta vivendo a causa dell’enorme pancione. Chiara ha infatti commentato la sua nuova forma fisica: “Ma rendo l’idea di quanto sia enorme? Vi giuro che per me è diventato impossibile anche uscire. Non sto scherzando…

Ho un mal di schiena atroce e faccio fatica a muovermi. Pensavo mi venisse una pancia un po’ più piccolina… Invece è tutta in fuori perché non mi si è distribuita sui lato… È davvero ingombrante”. Inoltre, in una precedente domanda, la giovane ha sottolineato di aver preso cinque chili ma di non aver mai smesso di allenarsi con il suo personal trainer.

Nozze con Mattia Zaccagni

La nascita di Thiago è prevista per novembre e successivamente la Nasti convolerà a nozze con Mattia Zaccagni. La giovane, infatti, ha ricevuto la proposta quest’estate ma ha deciso di rimandare il matrimonio a dopo la nascita. Dunque le nozze sono previste per il 2023, anche se al momento non c’è una data ufficiale.

Nel frattempo, Chiara ha traslocato a Roma dove lavora il suo compagno e futuro marito. Non ci resta, quindi, che attendere la nascita del piccolo.