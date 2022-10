CHIELLO : TORNA VENERDÌ 28 OTTOBRE CON IL NUOVO SINGOLO “CUORE TRA LE STELLE”

Dopo il successo del suo primo album certificato oro “Oceano Paradiso” torna Chiello, l’artista dall’anima fragile e dall’attitudine punk con il nuovo brano “CUORE TRA LE STELLE” in uscita venerdì 28 ottobre.

Malinconia, consapevolezza, attitudine punk. Chiello, artista dall’anima fragile, ha saputo incanalare il senso di spaesamento e la sua sofferenza nella musica, attraverso una catarsi che lo ha spinto fin sopra le stelle.

Ed è proprio lì, oltre l’atmosfera, che ha spedito il suo cuore, forse per tenerlo al riparo, per non provare più dolore, per essere lucido e fare ordine nella sua vita. Con “CUORE TRA LE STELLE” (Island Records / Universal Music Italia), prodotto da Colombre e Tommaso Ottomano, si apre un nuovo capitolo del percorso iniziato con il suo primo album da solista, in cui i generi si mischiano tra loro fluidi come avvolti da un’onda. Attivo da oggi il pre-save al seguente link: https://presave.umusic.com/cuoretralestelle.

“Ho scritto il brano ‘Cuore tra le stelle’ in un periodo molto caotico della mia vita. È nato proprio dal desiderio di capirci qualcosa – racconta Chiello – L’ho pensato in una giornata autunnale e nel giro di poche ore l’ho concepito. Quando ho finito ricordo che mi sono sentito sollevato, ho avuto come la sensazione di vederci chiaro, finalmente”.

L’urgenza nel comunicare i propri stati d’animo e la spontaneità con cui lo fa hanno contribuito al grande successo del suo progetto discografico “Oceano Paradiso”, che è stato certificato disco d’oro (FIMI/GfK Italia), totalizzando oltre 116 milioni di stream complessivi e posizionandosi nella classifica dei dischi più venduti nel primo semestre del 2022. Al suo interno il singolo “Quanto ti vorrei”, prodotto da Shablo, è certificato Disco di Platino.

Quest’estate Chiello ha portato la sua musica in un tour – prodotto e organizzato da Magellano Concerti – che ha fatto tappa nei principali festival in giro per la penisola, accompagnato da una band d’eccezione: Colombre alla chitarra, Fausto Cigarini al basso e al violino, Francesco Bellani alle tastiere e Giulia Formica alla batteria.