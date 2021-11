Chiesa al Chelsea, il Dailymail lancia la bomba di mercato

Il Chelsea di Tuchel vuole Federico Chiesa. Secondo quanto riportato dai media inglesi, l’offerta iniziale è già pronta

Secondo quanto riportato dal Dailymail, la squadra dell’Ovest di Londra non molla Federico Chiesa. Il giocatore piace molto a Tuchel, che vorrebbe portarlo a Stamford Bridge il prima possibile. L’offerta si aggirerebbe sugli 84 milioni di sterline, poco più di 97 milioni di euro.

Il giocatore intriga, ma non è una novità. Già nelle scorse sessioni di mercato i blues si sono mossi per provare a strappare il talento italiano a Madama. Il giocatore è in prestito dalla Fiorentina, ma con moltissima probabilità verrà riscattato dai bianconeri.

Operazione fattibile?

Tutto dipenderà dalla volontà di giocatore e società. La legge del mercato calcistico è chiara: un matrimonio di questo calibro si fa in tre. Chiesa offre ottime prestazioni già da tempo. Un Europeo di alto spessore e un avvio di stagione buono, con 3 gol e 3 assist, possono solo che ingolosire eventuali pretendenti.

La volontà della Juventus è quella di cogliere le occasioni, da sempre in queste ultime sessioni. Ci si domanda però se la dirigenza sia intenzionata a vendere una delle sue punte di diamante. La possibilità economica è alta, con 100 milioni che di questi periodi farebbero più che bene alle casse del club.

La Juve potrebbe dunque cedere davanti a offerte irrinunciabili, che costituirebbero aria fresca per il bilancio e potrebbero portare nuovi colpi. Intrigano su tutti quelli Pogba e Vlahovic, che sistemerebbero due reparti parecchio in difficoltà come centrocampo e attacco. Staremo a vedere.