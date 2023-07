Chiesa-Napoli, conferme dalla radio ufficiale: “C’è forte interesse”. La strategia (da 50 mln) di De Laurentiis

La SSC Napoli ha intenzione di costruire un attacco atomico per la prossima stagione. Come rivelato dalla radio ufficiale del Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, sono sempre più insistenti le voci circa l’interessamento del presidente Aurelio De Laurentiis per il giocatore della Juventus, Federico Chiesa: “Mi sono giunti diversi rumors negli ultimi giorni in merito ad un sempre più forte interesse del Napoli per Federico Chiesa. Credo che un tridente con l’italiano, Osimhen e Kvaratskhelia sarebbe infermabile“. L’annuncio è arrivato da Valter De Maggio, il direttore della radio e che segue sempre da vicino le vicende societarie.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sempre apprezzato le qualità dell’attaccante della Nazionale italiana e non è un mistero che provò ad acquistarlo ai tempi della Fiorentina. La Juventus valuta il suo giocatore circa 60 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2025 e la volontà del calciatore di cambiare aria potrebbero portare ad un sconto. La società partenopea starebbe pensando di presentare un offerta da 50 milioni di euro complessivi, da accreditare solo dopo un anno di prestito. L‘intenzione, infatti, sarebbe quella di prendere il calciatore con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro più 5 milioni immediati per il prestito.

I tifosi del Napoli sarebbero entusiasti di un approdo in azzurro di Federico Chiesa. Sui social scrivono: “Kvara, Osi, Chiesa? Vinciamo lo Scudetto a novembre e con 50 punti di differenza“, “Un attacco micidiale con Chiesa, sarebbe fantastico”, “Se prendiamo Chiesa vinciano un altro Scudetto a mani basse“, son alcuni dei commenti presenti sul web.Il nome di Chiesa, quindi, sembra ben apprezzato da parte dei tifosi. Da capire solo le sue condizioni fisiche dal momento che, dopo l’infortunio, non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio.